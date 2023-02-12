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Графики отключения света вернутся с началом рабочей недели — ДТЭК

Юля Захарченко редактор ленты

Увеличение генерации энергии, уменьшение потребления на выходных, потепление и ремонт электросетей способствовали отсутствию отключений света 12 февраля. Однако в рабочие дни вернутся графики ограничения электроснабжения.

Об этом в эфире информационного телемарафона Единые новости заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. По его словам, ряд этих факторов дает возможность не отключать свет.

— Завтра, когда будет рабочий день и потребление повысится, будут использоваться графики отключений, — сказал он.

По его словам, увеличение генерации произошло из-за возвращения в систему некоторых тепловых и атомных блоков, увеличение производства электричества солнечными станциями из-за благоприятных погодных условий и отремонтированных сетей.

В то же время Сахарук уточнил, что, кроме балансовых, есть еще сетевые ограничения, из-за которых в некоторых областях и сейчас могут быть отключения.

В частности, речь идет об Одесской, Киевской, Харьковской и Запорожской областях, которые пострадали в результате обстрелов и до сих пор не отремонтированы полностью.

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