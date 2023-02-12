Графіки відключення світла повернуться з початком робочого тижня – ДТЕК

Збільшення генерації енергії, зменшення споживання на вихідних, потепління та ремонт електромереж сприяли відсутності відключень світла 12 лютого. Проте у робочі дні повернуться графіки обмеження електропостачання.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук. За його словами, низка цих чинників дає можливість не відключати світло.

– Завтра, коли буде робочий день і споживання підвищиться, використовуватимуться графіки відключень, – сказав він.

За його словами, збільшення генерації відбулося через повернення в систему деяких теплових і атомних блоків, збільшення виробництва електрики сонячними станціями через сприятливі погодні умови й відремонтовані мережі.

Водночас Сахарук уточнив, що, крім балансових, є ще мережеві обмеження, через які в деяких областях і зараз можуть бути відключення.

Зокрема, йдеться про Одеську, Київську, Харківську та Запорізьку області, які постраждали внаслідок обстрілів та досі не відремонтовані повністю.

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