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Грибок на стенах и осыпается штукатурка: в каких условиях лечат детей в Боярке

Киевская областная детская больница в Боярке требует капитального ремонта. В хирургическом отделении стены разъедает грибок, а штукатурка осыпается на детские кровати.

На пятом этаже, как только идет снег или дождь, возникает настоящий потоп. Сотрудники больницы просто подставляют ведра.

— После каждого дождя или выпадения снега у нас промокания и проявляется мокрая стена с проявлениями грибка. Но это не только в ординаторской, это и в инсулиновой, и в коридоре, — жалуются медики.

За 25 лет крышу больницы никогда не ремонтировали. Новая кровля стоит 7 млн ​​грн, а денег таких нет. Поэтому после каждого дождя работники сушат и обработают стены от грибка, а дальше снова.

Обновления требует и оборудование. В операционных большинство аппаратуры доживает свой век. Наркозную станцию ​​за 15 лет уже не раз приходилось возвращать к жизни.

В медучреждении в течение года оказывают помощь 13 тыс. маленьких пациентов, а оперируют полторы тысячи. Самым маленьким может быть несколько часов и даже 700 граммов.

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Повышение зарплат медикам

Накануне министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал повышение зарплат медикам. Он заявил, что будет добиваться этого.

По словам Степанова, средняя зарплата врачей будет стартовать от 23 тыс. грн. Средний медицинский персонал будет получать от 17 тыс. грн.

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