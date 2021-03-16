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Факты / Происшествия
Наташа Тарчевська |

Спасти не удалось: в Киеве женщина выпала из окна Covid-больницы

Утром 16 марта в Киеве из окна больницы выпала женщина. От полученных травм она погибла на месте.

Спасти не удалось: в Киеве женщина выпала из окна Covid-больницы

Инцидент произошел в Соломенском районе города, в Киевской городской клинической больнице №4.

Согласно данным Минздрава, это медучреждение лечит больных коронавирусом.

Находилась ли пациентка на лечении именно с Covid-19, медики не сообщают. Известно, что она выпала из окна шестого этажа.

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Личность женщины и причины самоубийства устанавливают правоохранители. По предварительной информации, погибшей был 61 год.

Попытка самоубийства в Одессе

В начале марта в Одессе мужчина выпрыгнул из окна 23 этажа и остался жив.

Инцидент произошел в ЖК Альтаир. Очевидцы подтвердили, что мужчина упал на капот припаркованного автомобиля.

По данным медиков скорой, пострадавший получил тяжелые повреждения, однако остался жив. Все детали инцидента устанавливаются.

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