Грибок на стінах та осипається штукатурка: в яких умовах лікують дітей у Боярці

Київська обласна дитяча лікарня, що у Боярці, потребує капітального ремонту. У хірургічному відділені стіни роз’їдає грибок, а штукатурка осипається на дитячі ліжка.

На п’ятому поверсі, як тільки йде сніг чи дощ, виникає справжній потоп. Співробітники лікарні просто підставляють відра.

– Після кожного дощу чи випадання снігу у нас промокання і проявляється мокра стіна з проявами грибка. Але це не тільки в ординаторській, це і в інсуліновій, і в коридорі, – бідкаються медики.

За 25 років дах лікарні ніколи не ремонтували. Нова покрівля коштує 7 млн грн, а грошей таких немає. Тож після кожного дощу працівники сушать і оброблять стіни від грибка, а далі знову.

Оновлення потребує і обладнання. В операційних більшість апаратури доживає віку. Наркозну станцію за 15 років уже не раз доводилось повертати до життя.

У медзакладі протягом року надають допомогу 13 тис. маленьких пацієнтів, а оперують півтори тисячі. Найменшим може бути кілька годин і навіть 700 грамів.

Підвищення зарплат медикам

Напередодні міністр охорони здоров’я України Максим Степанов пообіцяв підвищення зарплат медикам. Він заявив, що буде добиватися цього.

За словами Степанова, середня зарплата лікарів стартуватиме від 23 тис. грн. Середній медичний персонал отримуватиме від 17 тис. грн.

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