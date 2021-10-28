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Маргарита Верещагіна |

Гриль и барбекю в Украине: фестиваль от компании BBQ.UA

Гриль и барбекю культура динамично развивается не только в мире, но и в Украине. Так что флагман гриль культуры компания BBQ.UA решила провести фестиваль.

Фестиваль стал подлинным местом для кулинарного творчества. Здесь не только готовили самые разные блюда из мяса, рыбы и овощей, а еще десерты, выпечку и пиццу. И даже горячие напитки, а для тех, кто решил приобщиться к барбекю культуре и готовить самостоятельно, своими советами и консультациями делились специалисты шоурума.

Организаторы мероприятия рассказали, что продумали каждую деталь мероприятия. Здесь пытались сделать вкусно и познавательно не только взрослым, но и детям. Так что посетители были в восторге от фестиваля. До самой ночи танцевали, принимали участие в конкурсах и мастер-классах, общались и наслаждались блюдами. А организаторы планируют и дальше развивать гриль культуру и дарить новые положительные эмоции.

Читайте
Развитие гриль-культуры: BBQ.UA организовали кулинарный фестиваль

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