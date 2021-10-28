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Маргарита Верещагіна |

Гриль та барбекю культура в Україні: фестиваль від компанії BBQ.UA

Гриль та барбекю культура динамічно розвивається не лише в світі, а й в Україні. Тож флагман гриль культури компанія BBQ.UA вирішила провести фестиваль.

Фестиваль став справжнім місцем для кулінарної творчості. Тут не лише готували найрізноманітніші страви з м’яса, риби та овочів, а ще десерти, випічку та піцу. І навіть гарячі напої, а для тих, хто вирішив долучитися до барбекю культури і готувати самостійно, своїми порадами та консультаціями ділились фахівці шоуруму.

Організатори заходу розповіли, що продумали кожну деталь заходу. Тут намагалися зробити  смачно і пізнавально не лише дорослим, а й малечі. Тож відвідувачі були в захваті від фестивалю.  До самої ночі танцювали, приймали участь у конкурсах та майстер-класах, спілкувалися та насолоджувалися стравами. А організатори планують і надалі розвивати гриль культуру та  дарувати нові позитивні емоції.

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Розвиток гриль-культури: BBQ.UA організували кулінарний фестиваль

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