Гриль та барбекю культура в Україні: фестиваль від компанії BBQ.UA

Гриль та барбекю культура динамічно розвивається не лише в світі, а й в Україні. Тож флагман гриль культури компанія BBQ.UA вирішила провести фестиваль.

Фестиваль став справжнім місцем для кулінарної творчості. Тут не лише готували найрізноманітніші страви з м’яса, риби та овочів, а ще десерти, випічку та піцу. І навіть гарячі напої, а для тих, хто вирішив долучитися до барбекю культури і готувати самостійно, своїми порадами та консультаціями ділились фахівці шоуруму.

Організатори заходу розповіли, що продумали кожну деталь заходу. Тут намагалися зробити смачно і пізнавально не лише дорослим, а й малечі. Тож відвідувачі були в захваті від фестивалю. До самої ночі танцювали, приймали участь у конкурсах та майстер-класах, спілкувалися та насолоджувалися стравами. А організатори планують і надалі розвивати гриль культуру та дарувати нові позитивні емоції.

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