Грипп в Украине: в двух областях резкий всплеск заболеваемости (ИНФОГРАФИКА)
В Украине набирает обороты сезон гриппа. Пока эпидемиологический порог не преодолела ни одна из областей, однако в некоторых из них уже фиксируют резкий всплеск заболеваемости.
Так, на Житомирщине за последнюю неделю заболели почти 6,5 тысяч человек. Это на 11% больше, чем неделей ранее.
А в Черкасской области на прошлой неделе зафиксировали более 5 тысяч новых больных. Почти 70% из них – дети до 17 лет.
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Ранее медики прогнозировали – эпидсезон начнется с октября и продлится до мая следующего года.
В этом году в Украине ожидают три штамма вируса. Поэтому врачи призывают защитить себя прививками.
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