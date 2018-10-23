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Грипп в Украине: в двух областях резкий всплеск заболеваемости (ИНФОГРАФИКА)

В Украине набирает обороты сезон гриппа. Пока эпидемиологический порог не преодолела ни одна из областей, однако в некоторых из них уже фиксируют резкий всплеск заболеваемости.

Так, на Житомирщине за последнюю неделю заболели почти 6,5 тысяч человек. Это на 11% больше, чем неделей ранее.

А в Черкасской области на прошлой неделе зафиксировали более 5 тысяч новых больных. Почти 70% из них – дети до 17 лет.

Читайте: Осторожно – грипп! Как уберечься и нужна ли прививка (ИНФОГРАФИКА)

Ранее медики прогнозировали – эпидсезон начнется с октября и продлится до мая следующего года.

В этом году в Украине ожидают три штамма вируса. Поэтому врачи призывают защитить себя прививками.

К слову, ранее Супрун развенчала популярных миф про методы борьбы с гриппом.

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