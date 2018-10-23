Грип в Україні: у двох областях різкий сплеск захворюваності (ІНФОГРАФІКА)
В Україні набирає обертів сезон грипу. Поки епідеміологічний поріг не подолала жодна з областей, однак у кількох з них вже фіксують різкий сплеск захворюваності.
Так, на Житомирщині за останній тиждень занедужали майже 6,5 тисяч людей. Це на 11% більше, ніж тижнем раніше.
А на Черкащині минулого тижня зафіксували понад 5 тисяч нових хворих. Майже 70% з них – діти до 17 років.
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Раніше медики прогнозували – епідсезон розпочнеться з жовтня і триватиме до травня наступного року.
Цьогоріч в Україні очікують три штами вірусу. Тож лікарі закликають захистити себе щепленнями.
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