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Грип в Україні: у двох областях різкий сплеск захворюваності (ІНФОГРАФІКА)

В Україні набирає обертів сезон грипу. Поки епідеміологічний поріг не подолала жодна з областей, однак у кількох з них вже фіксують різкий сплеск захворюваності.

Так, на Житомирщині за останній тиждень занедужали майже 6,5 тисяч людей. Це на 11% більше, ніж тижнем раніше.

А на Черкащині минулого тижня зафіксували понад 5 тисяч нових хворих. Майже 70% з них – діти до 17 років.

ЧитайтеОбережно – грип! Як уберегтися і чи потрібне щеплення (ІНФОГРАФІКА)

Раніше медики прогнозували – епідсезон розпочнеться з жовтня і триватиме до травня наступного року.

Цьогоріч в Україні очікують три штами вірусу. Тож лікарі закликають захистити себе щепленнями.

До речі, раніше Супрун розвінчала популярних міф про методи боротьби з грипом.

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