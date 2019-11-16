Гуру менеджмента в Киеве: стратегия развития от Чан Кима

В Киев приехал всемирно известный мыслитель, автор бестселлера Стратегия голубого океана – профессор Чан Ким.

Чан Ким – гуру международного менеджмента, а его книга Стратегия голубого океана уже в течение десятилетия не покидает ТОП-10 бизнес-изданий на Amazon. Сегодня на его лекцию пришли руководители правительства и лидеры ведущих украинских компаний.

Основываясь на опыте различных компаний, автор предлагает в книге пяти шаговую стратегию развития, которая уже доказала свою действенность не только в бизнесе, но и в государственном секторе. Чан Ким озвучил эти этапы и для Украины.

Читайте: В Киеве показали самую большую древнюю коллекцию Кобзарей

Стратегия голубого океана предлагает перейти от жесткой конкуренции до так называемых голубых океанов, где нет борьбы и вытеснения, но есть огромный потенциал для развития. Во время дискуссионной панели с Чан Кимом министр экономики и представители бизнеса обсудили проблемы украинского хозяйства. В результате пришли к простой истине: государство не должно конкурировать с бизнесом.

Тимофей Милованов подчеркнул, украинская экономика слишком долго жила по советским принципам зарегулированного рынка, и сейчас ей нужно время, чтобы перестроиться. Министр говорит, политика государства должна стать понятной, чтобы бизнес и инвесторы могли ей доверять. В этом его поддерживает генеральный директор компании ДТЭК – Максим Тимченко.

Путь к голубому океану – непростой, он требует системного подхода, долгого диалога между заинтересованными сторонами и осознание собственных ошибок. Однако профессор Ким убежден, в Украине есть все ресурсы, чтобы его пройти.

Факты ICTV ранее писали о том, что своими впечатлениями от встречи с Владимиром Зеленским поделился глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский..

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.