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Гуру менеджменту у Києві: стратегія розвитку від Чан Кіма

До Києва приїхав всесвітньо відомий мислитель, автор бестселеру Стратегія блакитного океану – професор Чан Кім.

Чан Кім – гуру міжнародного менеджменту, а його книга Стратегія блакитного океану  вже протягом десятиліття не полишає Топ-10 бізнес-видань на Amazon. Сьогодні на його прийшли керівники уряду і лідери провідних українських компаній.

Ґрунтуючись на досвіді різних компаній, автор пропонує у книзі п’яти крокову стратегію розвитку, яка вже довела свою дієвість не лише в бізнесі, але й у державному секторі. Чан Кім озвучив ці етапи і для України

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Стратегія блакитного океану пропонує перейти від жорсткої конкуренції до так званих блакитних океанів, де немає боротьби і витіснення, але є величезний потенціал для розвитку. Під час дискусійної панелі з Чан Кімом міністр економіки і представники бізнесу обговорили проблеми українського господарства. У результаті прийшли до простої істини: держава не має конкурувати з бізнесом.

Тимофій Милованов наголосив, українська економіка надто довго жила за радянськими принципами зрегульованого ринку, і зараз їй потрібен час, щоб перелаштуватися. Міністр каже, політика держави має стати зрозумілою, щоб бізнес та інвестори могли їй довіряти. У цьому його підтримує генеральний директор компанії ДТЕК – Максим Тімченко.

Шлях до блакитного океану – непростий, він вимагає системного підходу, довгого діалогу між зацікавленими сторонами і усвідомлення власних помилок. Однак професор Кім переконаний, в України є всі ресурси, щоб його пройти.

Факти ICTV раніше писали про те, що своїми враженнями від зустрічі з Володимиром Зеленським поділився голова фракції Опозиційний блок Вадим Новинський.

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