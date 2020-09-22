Хочеш вижити – ризикуй. Історія кондитерок, які зберегли бізнес при пандемії

Україну може чекати нове посилення карантинних заходів. Це нові ризики для бізнесу. Чимало підприємців здобули досвід роботи у екстремальних ситуаціях навесні. Дехто не пережив. Але перемога на боці тих, хто пробує нові ідеї. Наша історія – про таких жінок кондитерів, які з початком карантину втратили 95% своїх клієнтів.

Аби нині поратись навколо весільного торта, жінки кілька місяців тому пережили шок початку карантину і можливість втрати роботи. Вони щойно переїхали в нове приміщення, як навис коронавірус.

Тільки-но почали працювати – кав’ярні закрились, а перелякані люди засіли вдома.

Втім, Софія знайшла в інтернеті ідею американців, випікати маленькі карантинні кейки – тортики із закликами до гігієни. Жінки пекли 20-30 тортиків щодня і таки вижили. А тепер радіють можливості втілювати нові ідеї і плани. У шеф-кондитера Наталі 15 річний досвід.

Тут дівчатам цікаво створювати нові варіанти смаколиків та опановувати класичні рецепти.

Дівчата розробляють сезонні колекції для клієнтів з того, що дає українська земля – були полунична, персикова і малинова серії, тепер готують сливову і грушеву.

З початком карантину в Україні з’явилося чимало нових бізнесів, спрямованих на доставку товарів клієнтам безпосередньо додому. Один з таких – доставка свіжих фермерських продуктів. Оскільки ринки були закриті, а чимало українців саме там здебільшого купували городину та смаколики, киянам запропонували альтернативу.

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