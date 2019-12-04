Хочуть розпоряджатися своєю землею. Що розказали у Раді українські фермери

На парламентські слухання до Верховної Ради з’їхалися фермери з усієї України.

До законопроекту про ринок землі, що чекає другого читання, внесли понад 4 тис. правок, заявляє голова аграрного комітету. Серед них і одна із найбільш суперечливих норм – скільки гекратів можна продавати в одні руки.

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200 тис. – це забагато, обурюється лідерка Батьківщини.

Власниця земельного паю пані Наталя зняття мораторію підтримує, бо хоче сама вирішувати, що робити зі своєю землею під Києвом.

Проти зняття мораторію голова асоціації фермерів Дніпропетровщини. Він певен, що український чорнозем розкуплять транснаціональні корпорації. Тому він радить урядовцям спершу створити державний земельний банк, щоб захистити дрібних та середніх аграріїв.

Урядовці заспокоюють, що на кредитування фермерів виділять 4 млрд грн. Кабмін вже затвердив порядок розподілу цих коштів.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов повідомив, що за три місяці 2020 року відкриття ринку землі має принести зростання ВВП у розмірі 0,23%.

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