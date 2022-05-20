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Идея фикс на этот год: Путин хочет создать Советский Союз-2

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент

Главная магистральная идея Российской Федерации на 2022 год – это создание Советского Союза-2.

Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко, комментируя российский законопроект, который в случае принятия позволит Путину создавать администрации за пределами России.

– Главная магистральная идея Российской Федерации на этот год – это создание Советского Союза-2. У них нет других более глобальных задач. Это позволит Путину легитимизироваться до конца жизни как человеку, который будет пожизненным президентом так называемого СССР. Не важно, в каком формате он будет, и кто в его состав будет входить. Это для него идея фикс, к которой он шел 22 года, – объяснил Денисенко.

Между тем военный аналитик Майкл Кларк, профессор оборонных исследований в Королевском колледже Лондона, считает, что войну в Украине Путин не может выиграть ни в каком значимом смысле.

Военный эксперт называет решение президента РФ о полномасштабном вторжении в Украину удивительной и безрассудной авантюрой, которая полностью провалилась в первую решающую неделю. По мнению Майкла Кларка, Путина ждут только разные виды поражений.

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