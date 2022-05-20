Ідея фікс на цей рік: Путін хоче створити Радянський Союз-2

Головна магістральна ідея Російської Федерації на 2022 рік – це створення Радянського Союзу-2.

Таку думку висловив радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко, коментуючи російський законопроєкт, який у разі ухвалення дозволить Путіну створювати адміністарації за межами Росії.

– Головна магістральна ідея Російської Федерації на цей рік – це створення Радянського Союзу-2. У них немає інших більш глобальних завдань. Це дозволить Путіну легітимізуватись до кінця життя як людині, яка буде пожиттєвим президентом так званої СРСР. Не важливо, в якому форматі він буде, та хто до його складу буде входити. Це для нього ідея фікс, до якої він йшов 22 роки, – пояснив Денисенко.

Тим часом воєнний аналітик Майкл Кларк, професор оборонних досліджень у Королівському коледжі Лондона, вважає, що війну в Україні Путін не може виграти в жодному суттєвому сенсі.

Військовий експерт називає рішення президента РФ про повномасштабне вторгнення в Україну дивною та безрозсудною авантюрою, яка повністю провалилася у перший вирішальний тиждень. На думку Майкла Кларка, Путіна чекають лише різні види поразок.

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