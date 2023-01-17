Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Видео / Україна

Игнат объяснил, почему в Киевской области не сработали сирены при атаке российской ракетой С-400

Илья Нежигай редактор ленты

Современным украинским средствам противовоздушной обороны сложно уничтожать российские ракеты С-400, поскольку они имеют высокую скорость, а враг бьет этими ЗРК со скрытых позиций.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Его спросили, почему не прозвучала воздушная тревога, когда Россия выпустила по Киевской области ракеты С-400.

Представитель ВС ВСУ объяснил, что назначение ракет С-400 такое же, как и у С-300 — сбивание самолетов, вертолетов и крылатых ракет, но С-400 являются более современными.

Игнат напомнил, что из комплексов С-300 Россия обстреливает всю прифронтовую зону уже более полугода.

— Но недавно мы увидели первое применение комплекса С-400 по Киевской области. Это первый зафиксированный случай, когда противник использовал и эти ракеты. Как это само происходит? Ракета летит считанные минуты, то есть одна две минуты, чтобы ракета прошла путь от старта до цели. Скорость ракеты мощная, у С-400 это более 4 тыс. км/ч, — пояснил он.

По словам представителя Воздушных сил, Россия выпустила по Украине ракеты С-400 со скрытых позиций, находящихся недалеко северных границ Украины.

— Уже установлено, что это Брянская область. Более 10 ракет было выпущено именно по Киеву и окрестностям, — пояснил он.

Юрий Игнат добавил, что есть высокая вероятность того, что России будет чаще использовать эти ракеты для ударов по северным регионам Украины, поскольку испытывает недостаток баллистических ракет, как, например, Искандер.

— Баллистика это вещь для сбития (украинскими ПВО, — Ред.) недоступная, поэтому Россия и рассчитывала получить такие ракеты от Ирана. Сейчас она (Россия, — Ред.) эту страну поощряет к этому предоставлением ей новых типов вооружения, в частности таких, как самолеты Су-35, — сказал он.

При этом представитель ВС ВСУ добавил, что возможно, когда американские ЗРК Patriot станут на боевое дежурство в регионах Украины, то баллистические ракеты станут доступной для поражения целью.

Читайте
Риски растут: Мусиенко объяснил, продолжит ли РФ обстреливать Украину ракетами С-400

Фото: Depositphotos

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!
Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Завершен разбор завалов в Днепре и обстрел Краматорска: что происходит на 328-е сутки войны (онлайн)
Завершен разбор завалов в Днепре и обстрел Краматорска: что происходит на 328-е сутки войны (онлайн)
Работа несмотря на обстрелы: как АЗС от Нафтогаза поддерживает украинцев
Работа несмотря на обстрелы: как АЗС от Нафтогаза поддерживает украинцев
Имеем уже три гарантированных батареи ЗРК Patriot — Зеленский
Имеем уже три гарантированных батареи ЗРК Patriot — Зеленский
Внука не стало в один миг… Будь проклят Путин! Рассказы жителей разрушенного дома в Днепре
Внука не стало в один миг… Будь проклят Путин! Рассказы жителей разрушенного дома в Днепре
Украинских офицеров подготовят к пользованию ЗРК Patriot за 10 недель — Резников
Украинских офицеров подготовят к пользованию ЗРК Patriot за 10 недель — Резников
Сертификаты и комиссии: Кубраков объяснил механизм возмещения за уничтоженное жилье
Сертификаты и комиссии: Кубраков объяснил механизм возмещения за уничтоженное жилье
Количество ракет измеряется тысячами: что известно о ЗРК С-400, которым РФ атаковала Киев 14 января
Количество ракет измеряется тысячами: что известно о ЗРК С-400, которым РФ атаковала Киев 14 января
Что сейчас с законопроектом, который предусматривает возвращение мужчин в Украину после 24 февраля
Что сейчас с законопроектом, который предусматривает возвращение мужчин в Украину после 24 февраля
Знайшли помилку в тексті?
Помилка