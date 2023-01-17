Игнат объяснил, почему в Киевской области не сработали сирены при атаке российской ракетой С-400

Современным украинским средствам противовоздушной обороны сложно уничтожать российские ракеты С-400, поскольку они имеют высокую скорость, а враг бьет этими ЗРК со скрытых позиций.

Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

Его спросили, почему не прозвучала воздушная тревога, когда Россия выпустила по Киевской области ракеты С-400.

Представитель ВС ВСУ объяснил, что назначение ракет С-400 такое же, как и у С-300 — сбивание самолетов, вертолетов и крылатых ракет, но С-400 являются более современными.

Игнат напомнил, что из комплексов С-300 Россия обстреливает всю прифронтовую зону уже более полугода.

— Но недавно мы увидели первое применение комплекса С-400 по Киевской области. Это первый зафиксированный случай, когда противник использовал и эти ракеты. Как это само происходит? Ракета летит считанные минуты, то есть одна две минуты, чтобы ракета прошла путь от старта до цели. Скорость ракеты мощная, у С-400 это более 4 тыс. км/ч, — пояснил он.

По словам представителя Воздушных сил, Россия выпустила по Украине ракеты С-400 со скрытых позиций, находящихся недалеко северных границ Украины.

— Уже установлено, что это Брянская область. Более 10 ракет было выпущено именно по Киеву и окрестностям, — пояснил он.

Юрий Игнат добавил, что есть высокая вероятность того, что России будет чаще использовать эти ракеты для ударов по северным регионам Украины, поскольку испытывает недостаток баллистических ракет, как, например, Искандер.

— Баллистика это вещь для сбития (украинскими ПВО, — Ред.) недоступная, поэтому Россия и рассчитывала получить такие ракеты от Ирана. Сейчас она (Россия, — Ред.) эту страну поощряет к этому предоставлением ей новых типов вооружения, в частности таких, как самолеты Су-35, — сказал он.

При этом представитель ВС ВСУ добавил, что возможно, когда американские ЗРК Patriot станут на боевое дежурство в регионах Украины, то баллистические ракеты станут доступной для поражения целью.

Фото: Depositphotos

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