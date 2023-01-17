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Ігнат пояснив, чому на Київщині не спрацювали сирени при атаці російською ракетою С-400

Ілля Нежигай редактор стрічки

Сучасним українським засобам протиповітряної оборони складно знищувати російські ракети С-400, оскільки вони мають високу швидкість, а ворог б’є цими ЗРК з прихованих позицій.

Про це в ефірі національного телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Його запитали, чому не пролунала повітряна тривога, коли Росія випустила по Київській області ракети С-400.

Речник ПС ЗСУ пояснив, що призначення ракет С-400 таке саме, як і у С-300 – збиття літаків, гелікоптерів та крилатих ракет, але С-400 є більш сучасними.

Ігнат нагадав, що з комплексів С-300 Росія обстрілює всю прифронтову зону вже понад пів року.

– Але нещодавно ми побачили перше застосування комплексу С-400 по Київщині. Це перший зафіксований випадок, коли противник використав і ці ракети. Як це само відбувається? Ракета летить лічені хвилини, тобто одна дві хвилини, щоб ракета пройшла шлях від старту до цілі. Швидкість ракети потужна, у С-400 це понад 4 тис. км/год, – пояснив він.

За словами речника Повітряних сил, Росія випустила по Україні ракети С-400 з прихованих позицій, що знаходяться недалеко північних кордонів України.

– Вже встановлено, що це Брянська область. Понад 10 ракет було випущено саме по Києву та околицях, – пояснив він.

Юрій Ігнат додав, що є висока ймовірність того, що Росії буде частіше використовувати ці ракети для ударів по північних регіонах України, оскільки відчуває нестачу балістичних ракет, як, наприклад, Іскандер.

– Балістика це річ до збиття (українськими ППО, – Ред.) недоступна, тому Росія і розраховувала отримати такі ракети від Ірану. Зараз вона (Росія, – Ред.) цю країну заохочує до цього наданням їй нових типів озброєння, зокрема таких, як літаки Су-35, – сказав він.

При цьому речник ПС ЗСУ додав, що можливо, коли американські ЗРК Patriot стануть на бойове чергування в регіонах України, то балістичні ракети стануть доступною для ураження ціллю.

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Фото: Depositphotos

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