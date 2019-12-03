Импичмент Трампа. Комитет по разведке объявит последний отчет – доказательства неоспоримы

Комитет по разведке палаты представителей Конгресса должен обнародовать итоговый отчет. В нем должны представить факты, указывающие на вину Трампа по крайней мере в давлении на Украину с целью получения политической выгоды и препятствовании работе Конгресса.

Председатель комитета по разведке Адам Шифф уже заявил, что доказательства с обеих пунктов – неоспоримы. По предварительным данным, демократы также будут говорить об исторических прецедентах.

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Еще перед тем, как комитет по разведке опубликовал свой отчет, республиканцы обнародовали ответ. На 123 страницах документа они защищают президента, игнорируя показания ряда должностных лиц.

Республиканцы отмечают, что никакие действия президента Трампа в отношении Украины не были неправильными.

Сам президент, который находится на саммите в Лондоне, заявил, что импичмент – это просто трата времени и непатриотический поступок демократов. В свою защиту американский президент использует и интервью президента Зеленского журналу Time.

Уже 4 декабря в юридическом комитете начнутся слушания, они будут в основном академическими. Лучшие юридические умы, специалисты по конституционному праву будут детально обсуждать каждую из возможных статей.

Напомним, президент США Дональд Трамп и его адвокаты не будут участвовать в первом судебном заседании по импичменту.

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