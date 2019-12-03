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Імпічмент Трампа. Комітет з розвідки оголосить остаточний звіт – докази непереборні

Комітет з розвідки палати представників Конгресу має оприлюднити підсумковий звіт. У ньому мають представити факти, які вказують на провину Трампа принаймні у тиску на Україну з метою отримання політичної вигоди та перешкоджанні роботі Конгресу.

Голова комітету з розвідки Адам Шифф вже заявив, що докази з обох пунктів – непереборні. За попередніми даними, демократи також говоритимуть про історичні прецеденти.

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Ще перед тим, як комітет з розвідки опублікував свій звіт, республіканці оприлюднили відповідь. На 123 сторінках документу вони захищають президента, ігноруючи свідчення низки посадовців.

Республіканці наголошують, що жодні дії президента Трампа щодо України не були неправильними.

Сам президент, який перебуває на саміті НАТО у Лондоні, заявив, що імпічмент – це просто витрачання часу і непатріотичний вчинок демократів. На свій захист американський президент використовує і інтерв’ю президента Зеленського журналу Time.

Вже 4 грудня у юридичному комітеті розпочнуться слухання, вони будуть здебільшого академічними. Найкращі юридичні уми, фахівці із конституційного права будуть детально обговорювати кожну з можливих статей.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп і його адвокати не братимуть участі в першому судовому засіданні щодо імпічменту.

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