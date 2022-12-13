Информационная безопасность и редакционная свобода. Как закон О медиа повлияет на все СМИ в Украине

Медийное законодательство Украины родом из 90-х, с изменениями в начале 2000-х и уже давно нуждается в кардинальном обновлении, ведь кроме телевидения, радио и печатной прессы там нет онлайн медиа. Верховная Рада поддержала документ в первом чтении и уже на этой неделе намерена принять в целом. Этот закон, один из 7, которые мы должны принять для старта переговоров о членстве Украины в ЕС.

— Закон полностью прогрессивный и евроинтеграционный. Но само политическое решение лидеров ЕС поставить это как условие действительно стало триггером для того, чтобы наконец этот закон был принят. Предыдущие 3 созыва украинского парламента не смогли принять этот закон, — сообщает вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

А еще – это информационная безопасность Украины. Ведь будет регулировать теперь и онлайн ресурсы и платформы, подчеркивают медиаэксперты.

– В законе “О медиа” была сделана попытка сбалансировать все эти интересы для того чтобы и обеспечить историю с государством, с обеспечением государственного интереса в защите в информационном пространстве. И все же, сохранить свободу редакционной политики, и свободу медиа для таких медиа, — говорит глава направления цифровых прав ОО “Лаборатория цифровой безопасности” Максим Дворовой.

Оппозиционные фракции парламента в целом считают закон крайне необходимым для государства. Однако обращают внимание на регулирование онлайн медиа, потому что видят там угрозы.

– Такие угрозы, безусловно, есть. Поскольку Национальный совет может закрыть онлайн-медиа без суда. То очевидно, через неделю он может вынести любому сайту 3 предупреждения. Если этот сайт не зарегистрирован в Нацсовете, а регистрация – это дело добровольное, то его можно закрыть без судебных решений. Это практика, которая неприемлема для Европейского Союза, — рассказывает народный депутат фракции Европейская солидарность Николай Княжицкий.

В Нацсовете отмечают: всем зарегистрированным онлайн СМИ, которые соблюдают законы, волноваться не стоит. Обязательной регистрации для всех интернет-медиа не будет – это дело добровольное. Но называться журналистами и рассчитывать на государственную защиту представители таких СМИ не смогут. Новые правила же позволят навести порядок с анонимными сайтами и теми, кто работает против нас. А еще Нацсовет сможет как представитель Украины обращаться к мировым интернет-гигантам: YouTube, Facebook, Instagram.

— Онлайн должны выбирать между двумя режимами. Или они регистрируются соответственно, тогда они становятся классическим медиа, к ним применяется все санкции. Или они не регистрируются – но если они будут жестко нарушать законодательство – тогда к ним будут применяться самые жесткие санкции сразу, – информирует заместитель директора Центра демократии и верховенства права Игорь Раскладай.

Новации облегчат и жизнь телеканалов и радиостанций. Общение с государственным регулятором станет быстрым и удобным в электронном кабинете. В общем, новый закон “О медиа” соберет в одном документе все правила для СМИ в Украине и приблизит нас к европейским стандартам.

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