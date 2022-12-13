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Інформаційна безпека та редакційна свобода. Як закон Про медіа вплине на всі ЗМІ в Україні

Маліновська Ангеліна редакторка стрічки Василь Саф'янюк Журналіст Факти ICTV, парламентський кореспондент

Медійне законодавство України родом з 90-х, із змінами на початку 2000-х і вже давно потребує кардинального оновлення, адже окрім телебачення, радіо та друкованої преси там немає онлайн медіа.  Верховна Рада підтримала документ у першому читанні і вже цього тижня має намір ухвалити в цілому. Цей закон, один із 7-ми, які ми повинні ухвалити для старту переговорів про членство України в ЄС.

–  Закон є повністю прогресивним і євроінтеграційним. Але саме політичне рішення лідерів ЄС поставити це як умову дійсно стало тригером для того, щоб нарешті цей закон був ухвалений. Попередні 3 скликання українського парламенту не спромглися ухвалити цей закон, – повідомляє віцепрем’єрка з європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

А ще – це інформаційна безпека України. Адже регулюватиме тепер і онлайн ресурси та платформи, наголошують медіаексперти.

– В законі “Про медіа” була зроблена спроба збалансувати всі ці інтереси для того щоб і забезпечити історію з державою, з забезпеченням державного інтересу в захисті в інформаційному просторі. І все ж таки,  зберегти свободу редакційної політики, і свободу медіа для таких медіа, – каже голова напряму цифрові права ГО “Лабораторія цифрової безпеки” Максим Дворовий.

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Опозиційні фракції парламенту в цілому вважають закон вкрай потрібним для держави. Однак звертають увагу на регулювання онлайн медіа, бо бачать там загрози.

– Такі загрози, безумовно, є. Оскільки Національна рада може закрити онлайн медіа без суду. То очевидно, за тиждень вона може винести будь-якому сайту 3 попередження. Якщо цей сайт не зареєстрований в Нацраді, а реєстрація – це справа добровільна, то його можна закрити без жодних судових рішень. Це практика яка є неприйнятна для Європейського Союзу, – говорить народний депутат фракції Європейська солідарність Микола Княжицький.

У Нацраді наголошують: усім зареєстрованим онлайн ЗМІ, які дотримуються законів хвилюватися не варто. Обов’язкової реєстрації для всіх інтернет-медіа не буде – ця справа добровільна. Але й називатися журналістами та розраховувати на державний захист представники таких ЗМІ не зможуть. Нові правила ж дозволять навести лад з анонімними сайтами і тими хто працює проти нас. А ще Нацрада зможе, як представник України, звертатися до світових інтернет-гігантів: YouTube, Facebook, Instagram.

– Онлайн мають вибирати між двома режимами. Або вони реєструються відповідно тоді вони стають або класичним медіа, до них застосовуються всі санкції. Або вони не реєструються – але якщо вони будуть жорстко порушувати законодавство – тоді до них будуть застосовуватися найжорсткіші санкції одразу, – інформує заступник директора Центру демократії та верховенства права Ігор Розкладай.

Новації полегшать і життя телеканалів і радіостанцій. Спілкування з державним регулятором стане швидким і зручним в електронному кабінеті. Загалом новий закон “Про медіа” збире в одному документі усі правила для ЗМІ в Україні та наблизить нас до європейських стандартів.

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