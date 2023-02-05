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Факты / Видео / Україна

С нечеловеческими усилиями. Как ВСУ бьются за Бахмут

Татьяна Наконечная Журналистка Факти ICTV Маргарита Верещагина Видеоредактор

Оккупанты круглосуточно обстреливают Бахмут из тяжелой артиллерии. Горизонт дымит от непрерывных прилетов, скованные морозом траншеи содрогаются от разрывов. А на окраинах города, в частном секторе, уже идут уличные бои. Противник очень силен, ведь на помощь наемникам “Вагнера” ​​на фронт бросили десантников и мотострелков.

Военные рассказывают, что враги расползаются как плесень, пытаясь захватить все здания.

Россияне маленькими группами стараются проникнуть в город. Защитники прилагают титанические усилия, чтобы удержать позиции и не пропустить врага дальше. Под артиллерийскую канонаду бойцы разбивают киркой мерзлую землю. Защитники шутят, что лучший солдат – это “окопанный” солдат. От работы военных периодически отвлекают стрелковые бои. Иногда перестрелка прекращается на десять минут, а потом начинается снова.

Взять под контроль хотя бы трассу Бахмут-Константиновка, чтобы отрезать украинскому войску пути снабжения боеприпасами и продовольствием, – такая задача поставлена перед россиянами сейчас. Но под шквалом пуль и снарядов, наши воины держат фронт возле Бахмута, который благодаря их сверхчеловеческим усилиям и стал городом-крепостью.

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