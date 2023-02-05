С нечеловеческими усилиями. Как ВСУ бьются за Бахмут

Оккупанты круглосуточно обстреливают Бахмут из тяжелой артиллерии. Горизонт дымит от непрерывных прилетов, скованные морозом траншеи содрогаются от разрывов. А на окраинах города, в частном секторе, уже идут уличные бои. Противник очень силен, ведь на помощь наемникам “Вагнера” ​​на фронт бросили десантников и мотострелков.

Военные рассказывают, что враги расползаются как плесень, пытаясь захватить все здания.

Россияне маленькими группами стараются проникнуть в город. Защитники прилагают титанические усилия, чтобы удержать позиции и не пропустить врага дальше. Под артиллерийскую канонаду бойцы разбивают киркой мерзлую землю. Защитники шутят, что лучший солдат – это “окопанный” солдат. От работы военных периодически отвлекают стрелковые бои. Иногда перестрелка прекращается на десять минут, а потом начинается снова.

Взять под контроль хотя бы трассу Бахмут-Константиновка, чтобы отрезать украинскому войску пути снабжения боеприпасами и продовольствием, – такая задача поставлена перед россиянами сейчас. Но под шквалом пуль и снарядов, наши воины держат фронт возле Бахмута, который благодаря их сверхчеловеческим усилиям и стал городом-крепостью.

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