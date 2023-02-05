Із надлюдськими зусиллями. Як ЗСУ б’ються за Бахмут

Окупанти цілодобово обстрілюють Бахмут з важкої артилерії. Обрій димить від безперервних прильотів, скуті морозом траншеї здригаються від розривів. А на околицях міста, в приватному секторі, вже точаться вуличні бої. Противник дуже сильний, адже на підмогу найманцям “Вагнера” на фронт кинули десантників та мотострільців.

Військові розповідають, що вороги розповзаються наче пліснява, намагаючись зайняти всі будівлі.

Росіяни маленькими групами стараються просочитися в місто. Захисники докладають титанічних зусиль, аби утримати позиції та не пропустити ворога далі. Під артилерійську канонаду бійці длубають киркою мерзлу землю. Захисники жартують, що найкращий солдат – це “окопаний” солдат. Від роботи військових подекуди відволікають стрілецькі бої. Буває, що стрілянина затихає на десять хвилин – а потім починається знову.

Бодай узяти під контроль трасу Бахмут-Костянтинівка, щоб відрізати українському війську шлях постачання боєприпасів і продовольства, – таке завдання мають росіяни нині. Але під шквалом куль та снарядів, наші воїни тримають фронт довкола Бахмута, який завдяки їхнім надлюдським зусиллям і став містом-фортецею.

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