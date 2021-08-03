Йога на воде: в Мариуполе туристам помогают достичь эмоционального равновесия
Заниматься йогой можно не только в помещении, но и на природе — на газоне и даже на воде. Такие тренировки практикуют в Мариуполе во время пляжного сезона.
В городе второй год подряд популярности набирает йога на сапбордах, во время занятия которой балансируют на морских волнах. Если волны, занятия не отменяют, а проводят его на песке.
По словам тренеров, йога на рассвете помогает зарядить тело энергией и достичь эмоционального равновесия на весь день.
Не менее позитивно влияет на моральное и физическое состояние разгрузка после рабочего дня.
В общем йога помогает найти внутреннее равновесие и привести мышцы в тонус. А занятия на свежем воздухе позволяют достичь этого в гармонии с природой.
Кроме йоги, положительно на организм человека влияют и другие физические нагрузки. Например, летом можно посвятить свободное время плаванию, катанию на велосипеде, танцам.
Эти виды физических нагрузок разрешены почти всем гражданам.