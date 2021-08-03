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Людмила Грубник |

Йога на воде: в Мариуполе туристам помогают достичь эмоционального равновесия

Заниматься йогой можно не только в помещении, но и на природе — на газоне и даже на воде. Такие тренировки практикуют в Мариуполе во время пляжного сезона.

В городе второй год подряд популярности набирает йога на сапбордах, во время занятия которой балансируют на морских волнах. Если волны, занятия не отменяют, а проводят его на песке.

По словам тренеров, йога на рассвете помогает зарядить тело энергией и достичь эмоционального равновесия на весь день.

Не менее позитивно влияет на моральное и физическое состояние разгрузка после рабочего дня.

В общем йога помогает найти внутреннее равновесие и привести мышцы в тонус. А занятия на свежем воздухе позволяют достичь этого в гармонии с природой.

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Кроме йоги, положительно на организм человека влияют и другие физические нагрузки. Например, летом можно посвятить свободное время плаванию, катанию на велосипеде, танцам.

Эти виды физических нагрузок разрешены почти всем гражданам.

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