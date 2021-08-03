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Людмила Грубник |

Йога на воді: у Маріуполі туристам допомагають досягти емоційної рівноваги

Займатися йогою можна не лише у приміщенні, а й на природі – на газоні і навіть на воді. Такі тренування практикують у Маріуполі під час пляжного сезону.

У місті другий рік поспіль популярності набирає йога на сапбордах, під час заняття якою балансують на морських хвилях. Якщо хвилі великі, заняття не скасовують, а проводять його на піску.

За словами тренерів, йога на світанку допомагає зарядити тіло енергією та досягти емоційної рівноваги на весь день.

Не менш позитивно впливає на моральний та фізичний стан розвантаження після робочого дня.

Загалом йога допомагає віднайти внутрішню рівновагу та привести м’язи в тонус. А заняття на свіжому повітрі дають змогу досягти цього в гармонії з природою.

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Окрім йоги, позитивно на організм людини впливають й інші фізичні навантаження. Наприклад, влітку можна присвятити вільний час плаванню, катанню на велосипеді, танцям.

Ці види фізичних навантажень дозволені майже всім громадянам.

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