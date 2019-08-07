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Канікули у США та Канаді: як працює реабілітаційна програму для дітей з Донбасу

Канікули у США, Канаді чи одній із європейських країн – така можливість нещодавно відкрилася для українських дітей із зони бойових дій.

Програма Від родини до родини – це християнський проект соціальної реабілітації для дітей, які пережили жахи війни.

Закордонні канікули – від кількох тижнів до двох місяців.

З моменту заснування на канікулах на заході побували вже 1821 дитина.

Лана Максимишин-Руденко наважилася на участь, коли побачили фото дітей із Донбасу, почула їхні історії. Каже, спершу було страшно, але з Олексієм і вона, і її двоє дітей, і чоловік, швидко знайшли спільну мову. Цього літа він приїхав вже удруге.

Хлопчик зауважив, поїздки до Канади допомогли йому визначитися із цілями у житті. Найперше хоче отримати гарну освіту.

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Лана сподівається, що участь у програмі допоможе Олексію змінити своє життя на краще. Але, каже, і її родині цей досвід – лише на користь.

Раніше Факти ICTV писали про те, як виглядає школа в Мар’їнці після ворожих обстрілів.

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