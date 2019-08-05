Мечтают о сине-желтом флаге над Донецком: 5 лет освобождения Марьинки

В Марьинке город отмечает пятую годовщину освобождения от оккупантов.

Весь центр Марьинки в сине-желтых флагах. Красные розы – на клумбах для красоты и в руках местных жителей – для военных. Здесь праздник – пятая годовщина освобождения города от российской оккупации.

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В июне 2015 года кремлевские наемники попытались вернуть контроль над стратегическим городом на западных окраинах Донецка, но наши защитники отбили вражескую атаку.

Та операция – одновременно и оборонная, и контрнаступальна стала одной из самых успешных в еще недописанные истории Российско-украинской войны.

Разбитые и сожжены дома в городе до сих пор остались, как напоминание, что здесь был русский мир.

Местные жители хорошо помнят, какой ценой дались сине-желтые флаги посреди города и мечтают, чтобы национальный флаг взвился и в соседнем Донецке. И чтобы их родная Марьинка наконец исчезла из фронтовых сводок.

Напомним, в связи с гибелью двух военнослужащих, подорвавшихся на взрывном устройстве возле населенного пункта Счастье, было начато срочное расследование.

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