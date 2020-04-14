Карантин в Україні: як волонтери допомагають літнім та людям з особливими потребами

По всій Україні небайдужі гуртуються, щоб допомогти стареньким, самотнім та людям з особливими потребами на період карантину. Купують і роздають харчі, ліки, гігієнічні засоби.

Приміром у Вінниці родина Кузніцових годує нужденних безкоштовними обідами двічі на тиждень. А в Черкасах понад 60 волонтерів та громадських діячів об’єдналися у проект Немає самотніх і на час карантину допомагають тим, хто у групі ризику і не може вийти з дому в магазин чи аптеку.

Про те як біда гуртує українців – репортаж із регіонів.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, яку допомогу отримають літні люди під час карантину.

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