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Католическое Рождество 2021: послание Папы Римского Франциска к верующим всего мира

Маргарита Верещагина Видеоредактор

25 декабря почти миллиард христиан отмечают один из самых больших праздников — Рождество Христово по григорианскому календарю. Ночью в храмах по всему миру состоялись Богослужения.

Традиционно центром торжеств стал собор святого Петра в Ватикане. Уметь видите грандиозное в простых вещах – с таким посланием обратился к верующим Папа Римский Франциск во время рождественской мессы.

Из-за пандемии количество людей на литургии ограничили до 2 тыс. и пускали только вакцинированных. Без маски мессу правил только Понтифик.

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