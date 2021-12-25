Католицьке Різдво 2021: послання Папи Римського Франциска до вірян усього світу
25 грудня майже мільярд християн відзначають одне з найбільших свят – Різдво Христове за григоріанським календарем. Уночі у храмах в усьому світі відбулися Богослужіння.
Традиційно центром урочистостей став собор святого Петра у Ватикані. Вміти бачите грандіозне у простих речах – із таким посланням звернувся до вірян Папа Римський Франциск під час різдвяної меси.
Через пандемію кількість людей на літургії обмежили до 2 тис., і тільки вакцинованих. Без маски месу правив лише Понтифік.
2021-12-25
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