Руководители меняются, коррупция остается: почему реформа таможни затянулась

Ежегодно из-за коррупции на таможне Украины испытывает около $5 млрд убытков.

Таковы данные авторитетного немецкого издания Süddeutsche Zeitung трехлетней давности: эксперты утверждают, что за это время мало что изменилось.

В течение последнего года Государственная таможня Украины меняла разве что руководителей, тогда как поборы, коррупция, контрабанда остались.

По официальным данным, только в 2020 году за взяточничество осудили почти 400 таможенников. Некоторые из них находятся в местах лишения свободы, некоторые получили приговоры с отсрочкой.

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Первым реформировать таможню планировал Максим Нефедов — минимизировать человеческий фактор в процессе растаможивания, создать электронную таможню, освободить коррупционеров и набрать новую команду.

Однако из-за невыполнения таможенных планов его уволили. Теперь Максим Нефедов убежден — планы сборов только усугубляют коррупцию.

— Минфин едва не официально заявляет, что их интересует не реформа, а план и деньги. Поэтому было принято решение — на высшем уровне реформа таможни не нужна, — считает экс-руководитель Государственной таможенной службы.

Президент Владимир Зеленский постоянно заявляет о необихднисть реформировать таможню. Между тем новый глава таможни Павел Рябикин, как и министр финансов не спешат рассказывать о реформе.

Специалисты Института научных исследований и политических консультаций ежегодно опрашивают представителей бизнеса, довольны ли те работой таможни.

По сравнению с 2016 годом, в 2021 довольных увеличилось вдвое — сейчас их 23%.

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