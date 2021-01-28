Глава Гостаможни Рябикин доложил Зеленскому о ходе реформы

В четверг, 28 января, президент Владимир Зеленский провел рабочее совещание с главой Государственной таможни Павлом Рябикиным.

Кроме выполнения текущего плана, также были обозначены будущие шаги в реформировании украинской таможни.

По словам Павла Рябикина, ведомство работает над присоединением к европейской Конвенции о процедуре общего транзита, которая является основой для перемещения товаров между государствами — членами ЕС.

— Нужно ускорить реформирование Государственной таможенной службы. Украинская таможня должна перестать быть кормушкой для малых и больших коррупционеров и воротами для контрабандистов, а стать прозрачным, понятным и удобным сервисом для предпринимателей и граждан, — заявил Владимир Зеленский.

Реформа таможни предусматривает:

переход на новейшие технологии и диджитализацию;

упрощение и гармонизацию таможенных процедур;

оптимизацию ставок пошлин с европейским законодательством;

обучение и тестирование персонала;

улучшение материально-технической базы.

Павел Рябикин возглавил Гостаможню в ноябре 2020 года. Ранее, с 2017 года, он занимал должность гендиректора Международного аэропорта Борисполь.

В 2005-2006 годах работал политик заместителем министра транспорта и связи.

Павел Рябикин стал пятым главой Гостаможни в течение 2020 года.

До этого реформу таможни пытались внедрить в жизнь Максим Нефедов, Игорь Муратов, Андрей Павловский и Евгений Ентис.