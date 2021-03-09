Керівники змінюються, корупція залишається: чому реформа митниці затягнулася
Щороку через корупцію на митниці Україна зазнає близько $5 млрд збитків.
Такими є дані авторитетного німецького видання Süddeutsche Zeitung трирічної давнини: експерти переконують, що за цей час мало що змінилося.
Впродовж останнього року Державна митниця України змінювала хіба що керівників, тоді як побори, корупція, контрабанда залишилися.
За офіційними даними, лише у 2020 році за хабарництво засудили майже 400 митників. Дехто із них перебувають у місцях позбавлення волі, дехто отримав вироки з відстрочкою.
Першим реформувати митницю планував Максим Нефьодов – мінімізувати людський фактор у процесі розмитнення, створити електронну митницю, звільнити корупціонерів і набрати нову команду.
Однак через невиконання митних планів його звільнили. Тепер Максим Нефьодов переконаний – плани зборів лише поглиблюють корупцію.
– Мінфін ледь не офіційно заявляє, що їх цікавить не реформа, а план і гроші. Тому було ухвалено рішення – на найвищому рівні реформа митниці не потрібна, – вважає екс-керівник Державної митної служби.
Президент Володимир Зеленський постійно заявляє про необіхдність реформувати митницю. Тим часом новий голова митниці Павло Рябікін, як і міністр фінансів не поспішають розповідати про реформу.
Фахівці Інституту наукових досліджень та політичних консультацій щороку опитують представників бізнесу, чи задоволені ті роботою митниці.
Порівняно з 2016 роком, у 2021 задоволених побільшало вдвічі – зараз їх 23%.