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Кількість жертв коронавірусу в США перевищила втрати країни у В’єтнамській війні

Третина заражених коронавірусом у світі припадає на США. Кількість інфікованих там перевалила за мільйон, а померли вже 58 355 людей. Це більше, ніж загиблих під час війни у В’єтнамі, відзначають американські ЗМІ. Осередком зараження залишається Нью-Йорк. Медики там працюють на межі можливостей.

Нерви витримують не у всіх, очільниця департаменту невідкладної допомоги в лікарні на Манхеттені Лора Брін наклала на себе руки. Військові влаштували у небі над містом авіашоу на знак подяки медикам та працівникам інших екстрених служб. Тим часом президент Дональд Трамп до зростання кількості інфікованих ставиться стримано. Пояснює тим, що й тестів Штати роблять найбільше. Докладніше у сюжеті Оксани Лотоцької.

Нагадаємо, Гілларі Клінтон оголосила про свою підтримку кандидата на пост президента США Джо Байдена. Про це вона заявила під час онлайн-конференції з Байденом.

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