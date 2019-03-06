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Коэффициент дебилов в стране: Фарион унизила украинцев

Скандальная представитель Свободи Ирина Фарион снова отличилась грубыми высказываниями и в адрес одного из кандидатов в президенты, и в адрес всех, кто готов за него голосовать.

– Уровень поддержки этого шута – это коэффициент дебилов в стране. Итак, на выборах мы получим их перепись. И это прекрасно. Боритесь – поборете, – заявила Фарион.

Такое заявление вызвало шквал эмоций в соцсетях.

В непростое предвыборное время политикам стоит воздержаться от языка вражды и оскорбительных упреков, настаивают общественные активисты. В сети Опора такие слова расценивают, как препятствование волеизъявлению украинцев.

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Ответственные политики должны понимать, такие оскорбительные заявления вредят не только рейтингам кандидатов, но и уровню прозрачности кампании и имиджу всей страны.

Ранее Факты ICTV писали, как проголосовать на выборах 2019 за пределами Украины.

 

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