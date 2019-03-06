Коефіцієнт дебілів у країні: Фаріон принизила українців

Скандальна представниця Свободи Ірина Фаріон знову відзначилась грубими висловлюваннями і на адресу одного з кандидатів у президенти, і на адресу всіх, хто готовий за нього голосувати.

– Рівень підтримки цього блазня – це коефіцієнт дебілів у країні. Отже, на виборах ми отримаємо їхній перепис. І це прекрасно. Борітеся – поборете, – заявила Фаріон.

Така заява викликала шквал емоцій у соцмережах.

У непростий передвиборчий час політикам варто утриматися від мови ворожнечі та образливих закидів, наполягають громадські активісти. В мережі Опора такі слова розцінюють, як перешкоджання волевиявленню українців.

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Відповідальні політики мають розуміти, такі образливі заяви шкодять не лише рейтингам кандидатів, але й рівню прозорості кампанії та іміджу всієї країни.

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