Когда кофе не помогает: как не уснуть за рулем автомобиля

Переутомление и сон за рулем – одна из причин аварий на наших автодорогах. Конечно, не главная, поскольку чаще всего ДТП случаются из-за превышения скорости, нарушения правил маневрирования, проезда перекрестков и употребления алкоголя или наркотиков.

Что нужно делать, чтобы не уснуть за рулем – читайте дальше в материале.

Сергей из Луцка управляет грузовиком уже седьмой год, ездит преимущественно в Германию и Францию. Одна такая командировка – это неделя за рулем. Сейчас накручивает до четырех тысяч километров. Такой режим работы для мужчины уже привычный, хотя и изнурительный.

Для грузовиков есть разрешенный режим работы: после 15-ти часов в пути — 9 отдыхать. Но выспаться удается не всегда. В дороге особенно коварными являются утренние часы, тогда спать хочется больше всего.

– Днем поспать больше 5-ти часов у меня редко получается, – рассказал Сергей.

Каждый опытный дальнобойщик имеет свои методы борьбы со сном за рулем, если не может остановиться и вздремнуть.

Кто-то общается с коллегами по рации, кто-то ест семечки или умывается холодной водой. А вот кофе, который все привыкли пить, когда закрываются глаза, надолго не спасает.

– Кофе немного снимает усталость, но буквально на 30 минут. Это так и называют – эффект 30-го километра, выпив кофе 30 километров можешь проехать, но потом тебе все равно хочется спать. Если кофе не помог — заезжаешь на стояночку и ложишься спать, — говорит Сергей Пиль.

Профессиональные автогонщики уверяют, что именно полноценный сон и отдых – главный залог того, что вы не заснете за рулем.

Инструктор столичной автошколы Сергей Пропияло советует не садиться за руль в дальнюю дорогу, если ты не выспался и не отдохнул. Быть активным поможет разговор с пассажиром или громкая динамическая музыка.

— Если это будет серьезный рок, да еще и громко. А в идеале, чтобы вы еще знали слова в этом роке, и подпевали его в дороге – это вообще отличный способ, потому что он начинает задействовать мозг. Мы начинаем думать, концентрироваться и таким образом сонливость проходит, – рассказал инструктор.

У медиков свои предостережения – кофе и чай употреблять не более двух-трех раз в сутки. А вот о кока-коле и энергетиках лучше вообще забыть. Они, конечно, дают на время бодрость, прилив энергии и повышают концентрацию, однако потом наступает внезапный спад.

Так что лучше останавливаться каждые 2-3 часа, выйти из авто, сделать небольшую разминку и просто попить воды. К сожалению, адекватно оценить, что ты уже засыпаешь за рулем очень сложно.

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