Коли кава не допомагає: як не заснути за кермом автомобіля

Перевтома і сон за кермом – одна із причин аварій на наших автошляхах. Звісно, не головна, оскільки найчастіше ДТП трапляються через перевищення швидкості, порушення правил маневрування, проїзду перехресть і вживання алкоголю чи наркотиків.

Що потрібно робити, аби не заснути за кермом – читайте далі у матеріалі.

Сергій з Луцька кермує вантажівкою вже сьомий рік, їздить переважно в Німеччину та Францію. Одне таке відрядження – це тиждень за кермом. За раз накручує до чотирьох тисяч кілометрів. Такий режим роботи для чоловіка вже звичний, хоча й виснажливий.

Для вантажівок є дозволений режим роботи: після 15-ти годин в дорозі – 9 відпочивати. Та виспатися вдається не завжди. У дорозі особливо підступні ранкові години, тоді спати хочеться найбільше.

– Вдень поспати більше 5-ти годин в мене рідко виходить, – розповів Сергій.

Кожен досвідчений далекобійник має свої методи боротьби зі сном за кермом, якщо не може зупинитися та подрімати.

Хтось спілкується з колегами по рації, хтось лускає насіння або ж вмивається холодною водою. А от кава, яку всі звикли пити, коли закриваються очі, надовго не рятує.

– Кава трохи знімає втому, але буквально на 30 хвилин. Це так і називають – ефект 30-го кілометра, випив кави 30 кілометрів можеш проїхати, але потім тобі все одно хочеться спати. Якщо кава не допомогла – заїжджаєш на стояночку і лягаєш спати, – каже Сергій Пиль.

Професійні автогонщики запевняють, що саме повноцінний сон і відпочинок – головна запорука того, що ви не заснете за кермом.

Інструктор столичної автошколи Сергій Пропіяло радить не сідати за кермо в далеку дорогу, якщо ти не виспався та не відпочив. Бути активним допоможуть розмова з пасажиром або гучна динамічна музика.

– Якщо це буде серйозний рок, та ще й голосно. А в ідеалі, щоб ви ще й знали слова цього року, і підспівували його в дорозі – це взагалі чудовий спосіб, бо він починає задіювати мозок. Ми починаємо думати, концентруватися і таким чином сонливість проходить, – розповів інструктор.

У медиків свої застереження – каву і чай вживати не більше двох-трьох разів на добу. А от про кока-колу та енергетики краще взагалі забути. Вони, звичайно, дають на певний час бадьорість, прилив енергії і підвищують концентрацію, однак потім настає раптовий спад.

Тож краще зупинятися кожні 2-3 години, вийти з авто, зробити невелику розминку і просто попити води. На жаль, адекватно оцінити, що ти вже засинаєш за кермом дуже складно.

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