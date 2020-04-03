Коронавірус на передовій: військові медики готуються до епідемії
З огляду на поширення епідемії, не виключено, що на передову недуга таки добереться і система військової медицини активно до цього готується.
За легендою, до військового госпіталю привезли бійця із підозрою на коронавірус, він у швидкій. Чоловік був у відпустці, спілкувався із сусідом, який повернувся з-за кордону.
Стан воїна – середньої тяжкості. Дорогою стає гірше. Медики шпиталю відпрацьовують схему, за якою прийматимуть військових із коронавірусом.
Факти ICTV раніше писали про те, як готують розвідників Сил спеціальних операцій.
2020-04-03Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.