Коронавірус на передовій: військові медики готуються до епідемії

З огляду на поширення епідемії, не виключено, що на передову недуга таки добереться і система військової медицини активно до цього готується.

За легендою, до військового госпіталю привезли бійця із підозрою на коронавірус, він у швидкій. Чоловік був у відпустці, спілкувався із сусідом, який повернувся з-за кордону.

Стан воїна – середньої тяжкості. Дорогою стає гірше. Медики шпиталю відпрацьовують схему, за якою прийматимуть військових із коронавірусом.

Факти ICTV раніше писали про те, як готують розвідників Сил спеціальних операцій.

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