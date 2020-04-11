Коронавирус на передовой: как ВСУ готовятся к борьбе с Covid-19
Медики-волонтеры на передовой спасают не только военных, но и в экстренных случаях выезжают к местным с подозрением на коронавирус.
Будут ли задействовать медиков-волонтеров, если коронавирус обнаружат на передовую, вопрос еще решается.
Сейчас в Вооруженных силах 10 инфицированных случаев, один летальный. 180 армейцев на самоизоляции. Однако передовую китайская болезнь не коснулась, но здесь активно готовятся.
Военные госпитали в зоне ООС разделили на стационарную часть для приема раненых, и мобильную для коронавирусных подозрений.
Американское оборудование, 100 немецких ПЦР-тестов, ежесуточно здесь могут проверять 20 армейцев. К тому же, для передовой выделено 1 тыс. экспресс-тестов.
В оборонном ведомстве обещают сделать все, чтобы не допустить инфекцию на передовую.
К слову, Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных Covid-19.