Коронавирус на передовой: как ВСУ готовятся к борьбе с Covid-19

Медики-волонтеры на передовой спасают не только военных, но и в экстренных случаях выезжают к местным с подозрением на коронавирус.

Будут ли задействовать медиков-волонтеров, если коронавирус обнаружат на передовую, вопрос еще решается.

Сейчас в Вооруженных силах 10 инфицированных случаев, один летальный. 180 армейцев на самоизоляции. Однако передовую китайская болезнь не коснулась, но здесь активно готовятся.

Военные госпитали в зоне ООС разделили на стационарную часть для приема раненых, и мобильную для коронавирусных подозрений.

Американское оборудование, 100 немецких ПЦР-тестов, ежесуточно здесь могут проверять 20 армейцев. К тому же, для передовой выделено 1 тыс. экспресс-тестов.

В оборонном ведомстве обещают сделать все, чтобы не допустить инфекцию на передовую.

К слову, Зеленский посетил палаточный городок для инфекционных больных Covid-19.

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