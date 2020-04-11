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Факти / Відео / Україна

Коронавірус на передовій: як ЗСУ готуються до боротьби з Covid-19

Медики-волонтери на передовій рятують не лише військових, а й в екстрених випадках виїжджають і до місцевих з підозрою на коронавірус туди, де не доїде звичайна швидка.

Чи задіятимуть медиків-волонтерів, якщо коронавірус занесуть на передову, питання, ще вирішується.

Зараз у Збройних силах 10 інфікованих випадків, один летальний. 180 армійців на самоізоляції. Однак передової китайська недуга не торкнулась, але тут активно готуються.

Військові шпиталі в зоні ООС розділили на стаціонарну частину для прийому поранених, і мобільну  для коронавірусних підозр.

Американське обладнання, 100 німецьких ПЛР-тестів, щодоби тут можуть перевіряти 20 армійців. До того ж, для передової виділені і 1 тис. експрес-тестів.

В оборонну відомстві обіцяють зробити все, щоби не допустити інфекцію на передову.

До слова, Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19.

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