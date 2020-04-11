Коронавірус на передовій: як ЗСУ готуються до боротьби з Covid-19
Медики-волонтери на передовій рятують не лише військових, а й в екстрених випадках виїжджають і до місцевих з підозрою на коронавірус туди, де не доїде звичайна швидка.
Чи задіятимуть медиків-волонтерів, якщо коронавірус занесуть на передову, питання, ще вирішується.
Зараз у Збройних силах 10 інфікованих випадків, один летальний. 180 армійців на самоізоляції. Однак передової китайська недуга не торкнулась, але тут активно готуються.
Військові шпиталі в зоні ООС розділили на стаціонарну частину для прийому поранених, і мобільну для коронавірусних підозр.
Американське обладнання, 100 німецьких ПЛР-тестів, щодоби тут можуть перевіряти 20 армійців. До того ж, для передової виділені і 1 тис. експрес-тестів.
В оборонну відомстві обіцяють зробити все, щоби не допустити інфекцію на передову.
До слова, Зеленський відвідав наметове містечко для інфекційних хворих на Covid-19.