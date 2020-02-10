Коттеджи вместо нацпарка. На Киевщине могут вырубить Беличанский лес

Битва за ценный Беличанский лес под Киевом продолжается уже 12 лет. Уже не один застройщик и чиновник мечтал застроить территорию в 6,5 тыс гектаров, где каждый гектар земли стоит $10 тыс. Сейчас активисты снова убеждены, что застройщики хотят вырубить деревья и возвести на этом месте коттеджи.

После указа президента о предоставлении лесу статуса национального парка, все вздохнули с облегчением. Поскольку теперь строить что-то здесь запрещено. Однако радоваться рано, поскольку технического проекта землеустройства, который определит границы запрещенной для вырубки территории до сих пор нет. Подробнее о лесных схемах под Киевом в сюжете Татьяны Наконечной.

Напомним, на Волыни коммунальщики срубили полтысячи столетних тополей и ясеней

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