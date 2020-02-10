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Котеджі замість нацпарку. На Київщині можуть вирубати Біличанський ліс

Битва за цінний Біличанський ліс під Києвом триває вже 12 років. Вже не один забудовник та чиновник мріяв забудувати територію в 6,5 тис гектарів, де кожен гектар землі коштує $10 тис. Зараз активісти знову переконані, що забудовники хочуть вирубати дерева і звести на цьому місці котеджі.

Після указу президента про надання лісу статусу національного парку, всі зітхнули з полегшенням. Оскільки тепер будувати щось тут заборонено. Однак радіти зарано, оскільки технічного проекту землеустрою, який окреслить межі забороненої для вирубки території досі немає. Детальніше про лісові схеми під Києвом у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, на Волині комунальники зрубали півтисячі столітніх тополь та ясенів.

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