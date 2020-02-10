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Факты / Видео / Украина

На Волыни коммунальщики срубили полтысячи столетних тополей и ясеней

Красота красотой, но прежде всего – безопасность. Так на Волыни чиновники объяснили уничтожение полтысячи столетних тополей и ясеней.

Деревья росли своеобразным тоннелем на пути к знаменитому замку Радзивиллов. Срезать их попросили местные, – оправдываются коммунальщики.

Вскоре дорогу будут ремонтировать и насаждения так или иначе пошли бы на сруб. А вот краеведы в отчаянии. Говорят: уничтожили то, что было туристической достопримечательностью. Подробнее в сюжете Екатерины Курбановой.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что на Николаевщине браконьеры вырубили 80-летние дубы.

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