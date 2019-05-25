Kozak System и уникальный броневик – фестиваль Под покровом тризуба в Боярке

Организаторы фестиваля Под покровом тризубца считают, что историю надо рассказывать красиво и зрелищно. Показали, как века назад армия УНР защищала наше государство.

Как войска Украинской народной республики сто лет назад воевали с красноармейцами.

Ружья, пистолеты и даже пушки. Линия фронта пролегла в Боярке под Киевом. Здесь в рамках фестиваля Под покровом трезубца – масштабная реконструкция национально-освободительной борьбы периода Украинской революции. В Боярку аж из Винницы приехал и уникальный броневик. Он был на вооружении в автопанцерном дивизионе.

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Ожесточенная война идет и в средневековом лагере. Мечи и топоры высекают искры из рыцарских доспехов. А рядом с лагерем реконструкторов участники АТО и волонтеры предлагают примерить бронежилеты, разобрать автомат, прокатиться на боевой машине. Желающих целая очередь.

Фестиваль готовили более полугода. В этом году, под покровом трезубца стал Всеукраинским мероприятием. Один из главных площадок – дискуссионный.

Хедлайнеры фестиваля – группа Kozak System. Они исполнят несколько лирических песен. В программе, конечно, и композиции, которые вдохновляют.

К слову, книжный арсенал: тема, самые ожидаемые новинки и цена билетов.

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