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Kozak System і унікальний броньовик – фестиваль Під покровом тризуба в Боярці

Організатори фестиваль Під покровом тризуба вважають, що історію треба розповідати красиво та видовищно. Показали, як століття тому армія УНР захищала нашу державу.

Як війська Української народної республіки сто років тому воювали з червоноармійцями.

Рушниці, пістолі і навіть гармата. Лінія фронту пролягла у Боярці біля Києва. Тут у рамках фестивалю Під покровом тризуба – масштабна реконструкція національно-визвольних змагань періоду Української революції. У Боярку аж із Вінниці приїхав і унікальний броньовик. Він був на озброєнні в автопанцерного дивізіону.

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Запекла війна точиться і в середньовічному таборі. Мечі і сокири викрешують іскри з рицарських обладунків. А поруч із табором реконструкторів учасники АТО та волонтери пропонують приміряти бронежилети, розібрати автомат, проїхатися на бойовій машині. Охочих ціла черга.

Фестиваль готували понад півроку. Цьогоріч, Під покровом тризуба став Всеукраїнським заходом. Один із найголовніших майданчиків – дискусійний.

Хедлайнери фестивалю – гурт Kozak System. Вони виконають кілька ліричних пісень. У програмі, звісно, і композиції, що надихають.

До слова, книжковий арсенал: тема, найочікуваніші новинки і ціна квитків.

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