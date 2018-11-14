Краще важитиму тонну і співатиму добре: як Адель стала знаменитою

Сьогодні її знають і люблять на всіх континентах, голос звучить на радіо, а фотографії прикрашають обкладинки авторитетних музичних видань. Співачка Адель у 19 років випустила перший альбом, який зробив її зіркою, а 3 роки потому наступна платівка завоювала кілька Греммі і стала чотири рази платиновою у Великій Британії.

Адель народилася в Лондоні в бідній родині. Батько був алкоголіком і пішов з сім’ї, коли дівчинці було 3 роки. Щоб оплатити донечці уроки вокалу, мама працювала на трьох роботах. Адель обожнювала співати і займалася з педагогом чи не щовечора.

Про фігуру Адель не говорив лише лінивий. Втім, худнути співачка не збирається.

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Володарка красивого голосу досі має фобію. Адель боїться виходити на сцену. За її словами, перед кожним живим виступом в неї перехоплює подих.

До слова, у Львові стартував 17-й Міжнародний фестиваль оперного мистецтва – один із найдавніших в країні. Цієї осені він стане наймасштабнішим.

Опубліковано Листопад, 14 в 11:28



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