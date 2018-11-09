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Возвращение Дизель Шоу: как пережили потерю и когда начнутся выступления

Свое горе недавно пережили актеры DIZEL STUDIO. Их автобус, возвращаясь с гастролей, попал в аварию. Погибла Марина Поплавская, еще несколько актеров получили различные травмы. После траура, Дизеля решили продолжить свою деятельность и давать концерты. Говорят, будут работать ради памяти о Марине.

Они приняли решение – ни в коем случае – не закрывать проект. Следовательно, уже на этой неделе – трое из Дизелей – вернулись на съемочную площадку.

А уже с нового года артисты отправятся во всеукраинский концертный тур.

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О том же, чтобы найти альтернативу королеве юмора, как называли в команде Марину Поплавскую, речь даже не идет. Потому что незаменимые, говорят, все-таки бывают.

Напомним, актриса юмористического проекта Дизель Шоу Марина Поплавская погибла 20 октября 2018 года в ДТП под Киевом.

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