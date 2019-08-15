Лучший среди 33 офицеров из 22 стран: история британского выпускника Артема Бараненко

Впервые украинца наградили мечом Королевской академии сухопутных войск Великобритании. Артем Бараненко получил награду, как лучший зарубежный выпускник 2019 года.

Из трех десятков иностранных курсантов, лучших молодых военных мира, наш Артем Бараненко и получил желанную награду. Он первый украинец, который получил награду от Королевской академии сухопутных войск Великобритании.

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В Британию 21-летний юноша попал благодаря специальной программе. До этого он учился в военном вузе во Львове, на факультете ракетных войск и артиллерии. Воинское мастерство в академии в Сандгерсти Артем оттачивал в течение года.

В британской академии не только оттачивают военную муштру. В Сандгерсти учились десятки политиков и дипломатов из разных стран.

В свое время выпускниками были представители британской королевской семьи принцы Уильям и Гарри Уэльские и премьер Великобритании Уинстон Черчилль.

В этом году в Королевской академии сухопутных войск в Британии учились 33 офицера. Артем стал лучшим иностранным выпускником среди представителей из 22 стран.

Напомним, украинец стал лучшим выпускником Королевской академии Великобритании

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