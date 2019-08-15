Кращий серед 33 офіцерів з 22 країн: історія британського випускника Артема Бараненка

Вперше українця нагородили мечем Королівської академії сухопутних військ Великої Британії. Артем Бараненко отримав відзнаку, як найкращий закордонний випускник 2019 року.

З-поміж трьох десятків іноземних курсантів, найкращих молодих військових світу, наш Артем Бараненко і здобув омріяну відзнаку. Він перший українець, який отримав нагороду від Королівської академії сухопутних військ Великої Британії.

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До Британії 21-річний юнак потрапив завдяки спеціальній програмі. До цього навчався у військовому виші у Львові, на факультеті ракетних військ і артилерії. Військову майстерність в академії у Сандгерсті Артем відточував протягом року.

У британській академії не лише відточують військову муштру. У Сандгерсті навчалися десятки політиків та дипломатів з різних країн.

Свого часу випускниками були представники британської королівської родини принци Вільям та Гарі Уельські та прем’єр Великобританії Вінстон Черчилль.

Цьогоріч в Королівській академії сухопутних військ у Британії навчалися 33 офіцери. Артем став найкращим іноземним випускником з-поміж представників з 22 країн.

Нагадаємо, українець став найкращим випускником Королівської академії Великої Британії.

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